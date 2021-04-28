Віцеспікер Стефанчук назвав підставу для можливого розпуску Ради Зеленським

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Гонтар Володимир / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський має юридичну підставу для розпуску Верховної Ради.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Українській правді».

«Якщо ми говоримо про юридичні підстави, а ви знаєте, у Конституції України є чіткі підстави до нового розпуску Верховної Ради України, то станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є. У період з грудня до січня — я, звісно, можу помилятися, бо якраз тоді хворів — Верховна Рада не збиралася понад 30 днів. Це є формальною підставою для таких речей», — наголосив він.

Водночас Стефанчук зазначив, що використання цієї підстави залежить від президента.

«Я можу виходити з того, що сказав президент — поки робота Верховної Ради буде ефективною, спрямованою на виконання програми президента, Верховна Рада працювати буде», — додав заступник голови парламенту.

Окремо Стефанчук запевнив, що він не був присутній під час розмов про розпуск Ради, і висловив припущення, що новий парламент навряд чи дозволить «настільки ефективно виконувати на законодавчому рівні програму президента, як це можливо зараз».