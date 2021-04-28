В Індії розкішний готель забронювали для госпіталізації хворих на коронавірус працівників Верховного суду

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В Індії, де фіксують найвищу у світі добову захворюваність на коронавірус, влада Делі розпорядилася облаштувати в розкішному пʼятизірковому готелі Ashoka госпіталь виключно для інфікованих на COVID-19 суддів і їхніх родин. Це рішення викликало обурення — у лікарнях не вистачає місць і кисню для хворих.

Про це повідомляє Reuters.

Влада Делі повідомила, що отримала запит від Верховного суду міста з проханням зарезервувати 100 номерів у готелі для суддів через стрімке зростання випадків коронавірусу. Медпослуги в готелі має надавати провідна міська лікарня.

Водночас суд заперечує, що просив номери у п’ятизірковому готелі, і обіцяє скасувати наказ, якщо місцева влада сама його не змінить. «Ми тільки сказали, якщо суддя, працівник суду чи члени їхніх сімей інфікуються, то повинні бути госпіталізовані», — стверджують у суді.

Але суд оприлюднив свою заяву вже після реакції суспільства, яке розкритикувало рішення влади. Юрист і представник опозиційної партії Джейвір Шергілл наголошував, що рішення влади суперечить праву на рівність, закріпленому в Конституції, і суд повинен скасувати своє звернення.

Столиця Індії — одне з найбільш постраждалих міст під час другої хвилі захворюваності на коронавірус в країні. За даними Reuters, кожна третя протестована людина в Делі отримує позитивний результат. В середньому у місті повідомляють про смерть інфікованого на COVID-19 кожні чотири хвилини.