Влада Кіпру незаконно видала понад 3 тисячі «золотих» паспортів. Їх отримали родичі інвесторів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Igor Starkov / Unsplash
Влада Кіпру незаконно, ймовірно помилково, видала майже 3 500 паспортів родичам інвесторів у рамках програми надання громадянства Євросоюзу в обмін на інвестиції.
Про це пише Associated Press з посиланням на доповідь незалежної комісії.
Вона перевірила 6 779 паспортів, які іноземці отримали в обмін на великі інвестиції в економіку країни. Виявилося, що уряд Кіпру в половині випадків неправильно трактував закон і видав паспорти повнолітнім родичам інвесторів. Майже 770 осіб з них взагалі отримали громадянство ЄС помилково.
Ще одна невірна інтерпретація закону призвела до того, що паспорти отримали керівники іноземних і місцевих компаній, які самі нічого не інвестували, оскільки лише керують компаніями, а не володіють ними.
У доповіді зазначено, що цьому могли сприяти серйозні недоліки в процесі обробки заявок Міністерством внутрішніх справ через «повну відсутність» бази даних для коректної перевірки заявників. Міністерство фінансів у цій ситуації несе відповідальність за схвалення заявок, які не відповідали критеріям.
Також комісія побачила конфлікт інтересів у деяких політиків і навіть президентів, які брали участь у процесі видачі громадянства.
- Кіпр скасував програму «золотих» паспортів за інвестиції на початку листопада 2020 року після скандалу. ЗМІ писали, що з 2017 по 2019 рік влада видавала паспорти іноземцям, які причетні до корупції, відмивання грошей та інших злочинів. У результаті почалося розслідування.