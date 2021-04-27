СБУ: Мешканця Закарпаття заочно засудили до 12 років тюрми за заклики до відокремлення регіону. Він переховується в Росії

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Мукачівський міський суд заочно засудив до 12 років тюрми місцевого мешканця за заклики до відокремлення Закарпатської області. Зловмисника раніше оголосили у міжнародний розшук — він переховується на території Росії.

Про це повідомляє преслужба Служби безпеки України.

«Зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою України. Він пропонував незаконне відновлення не передбаченої Конституцією України так званої адміністративно-територіальної одиниці – «Республіка Підкарпатська Русь», — повідомили в СБУ.

За даними слідства, чоловік шукав допомогу серед російських організацій. На початку 2014 року він звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням провести «миротворчу операцію» для «…відновлення дорадянського статусу Республіки Підкарпатська Русь».

За цим фактом слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. «Серед оприлюдненого листування експомічника президента РФ Владислава Суркова знайдено план забезпечення федерального статусу Закарпаття, ідентичний тому, який слідчі СБУ вилучили під час обшуків, повʼязаних із сепаратистськими рухами в області», — повідомили у спецслужбі.

Влітку 2014 року зловмисник, перебуваючи в Росії, розробив низку «документів», в яких виклав плани підготовки силового захоплення влади на Закарпатті. Зокрема, він планував створення «тимчасового уряду», блокування чотирьох автомобільних і двох залізничних перевалів, захоплення аеропорту.

Спільників фігуранта у цьому кримінальному провадженні вже притягнули до відповідальності.