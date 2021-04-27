Кабмін ухвалив рішення про конкурс на дві посади в наглядовій раді «Укрзалізниці»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення конкурсу з відбору двох членів наглядової ради «Укрзалізниці».
Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 21 квітня.
«Оголосити відбір кандидатів на зайняття посад двох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрзалізниця», — йдеться в документі.
Терміни подачі документів та умови конкурсу наразі не оприлюднюють.
До складу наглядової ради тепер входять п’ять осіб — Шевкі Аджунер (глава ради), Олег Журавльов, Андреас Матьє, Адомас Азуолас Аудіцкас та Сергій Лещенко.
- 31 березня Кабмін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» на 2021 рік, який передбачає дохід у 93 мільярди гривень з прибутком на рівні 3,6 мільярда гривень і податками в бюджет на 24,7 мільярда. План передбачає оновлення вагонів.