Кабмін ухвалив рішення про конкурс на дві посади в наглядовій раді «Укрзалізниці»

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення конкурсу з відбору двох членів наглядової ради «Укрзалізниці».

Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 21 квітня.

«Оголосити відбір кандидатів на зайняття посад двох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрзалізниця», — йдеться в документі.

Терміни подачі документів та умови конкурсу наразі не оприлюднюють.

До складу наглядової ради тепер входять п’ять осіб — Шевкі Аджунер (глава ради), Олег Журавльов, Андреас Матьє, Адомас Азуолас Аудіцкас та Сергій Лещенко.