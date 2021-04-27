Кабмин принял решение о конкурсе на две должности в наблюдательном совете «Укрзалізниці»

Кабинет министров принял решение о проведении конкурса по отбору двух членов наблюдательного совета «Укрзалізниці».
Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 21 апреля.
«Объявить отбор кандидатов на занятие должностей двух независимых членов наблюдательного совета акционерного общества «Укрзалізниця», — говорится в документе.
Сроки подачи документов и условия конкурса пока не обнародовали.
В состав наблюдательного совета сейчас входят пять человек — Шевки Аджунер (глава совета), Олег Журавлев, Андреас Матье, Адомас Азуолас Аудицкас и Сергей Лещенко.
- 31 марта Кабмин утвердил финансовый план «Укрзалізниці» на 2021 год, который предусматривает доход в 93 миллиарда гривен с прибылью на уровне 3,6 млрд грн и налогами в бюджет на 24,7 млрд грн. План предусматривает обновление вагонов.