Влада Китаю заборонила ЗМІ писати про те, що режисерка Хлої Чжао отримала «Оскар»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Elcinedeloqueyotediga
Китайська влада заборонила соцмережам і ЗМІ поширювати інформацію про те, що режисерка Хлої Чжао отримала «Оскар».
Про це пише The Wall Street Journal.
Також ця заборона стосується інформації про те, що фільм Чжао «Земля кочівників» теж здобув «Оскар».
Хлої Чжао, яка народилася в Китаї, але через деякий час переїхала до США, стала першою китаянкою, яка отримала «Оскар».
Але відділення пропаганди Компартії КНР забороняє поширювати новини про це. Причиною цього стали висловлювання Чжао. У 2013 році її критикували в китайських медіа за те, що в одному зі своїх інтерв’ю вона розповіла, що в Китаї всюди брехня.
Серед найбільших ЗМІ Китаю про перемогу Чжао написав англомовний таблоїд Global Times, який у своїй новині порадив режисерці «стати більш зрілою» і «уникати непорозумінь».
- Найкращим фільмом року за версією кінопремії «Оскар» 2020 року було визнано драму американської режисерки китайського походження Хлої Чжао «Земля кочівників». Сама Чжао отримала перемогу в номінації «Найкращий режисер», а акторка фільму Френсіс Макдорманд — «Оскар» за найкращу жіночу роль.