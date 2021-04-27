Влада Китаю заборонила ЗМІ писати про те, що режисерка Хлої Чжао отримала «Оскар»

Новини

Flickr / Elcinedeloqueyotediga

Китайська влада заборонила соцмережам і ЗМІ поширювати інформацію про те, що режисерка Хлої Чжао отримала «Оскар».

Про це пише The Wall Street Journal.

Також ця заборона стосується інформації про те, що фільм Чжао «Земля кочівників» теж здобув «Оскар».

Хлої Чжао, яка народилася в Китаї, але через деякий час переїхала до США, стала першою китаянкою, яка отримала «Оскар».

Але відділення пропаганди Компартії КНР забороняє поширювати новини про це. Причиною цього стали висловлювання Чжао. У 2013 році її критикували в китайських медіа за те, що в одному зі своїх інтерв’ю вона розповіла, що в Китаї всюди брехня.

Серед найбільших ЗМІ Китаю про перемогу Чжао написав англомовний таблоїд Global Times, який у своїй новині порадив режисерці «стати більш зрілою» і «уникати непорозумінь».