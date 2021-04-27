У Нацбанку розповіли про наслідки підвищення облікової ставки: Депозити припинили дешевшати, кредити не здорожчають

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Після підвищення облікової ставки в березні депозити в Україні перестали дешевшати, водночас кредити поки не дорожчатимуть.

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook перша заступниця глави Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

«Реакція ринку на підвищення облікової ставки в березні показала — ринок готовий сприймати наші сигнали», — запевнила вона.

На думку Рожкової, ставки за кредитами поки що не будуть зростати, бо спред залишається достатнім, щоб забезпечити процентний прибуток.

Також заступниця глави НБУ вважає, що стабілізація відсоткових ставок за депозитами стримуватиме тиск на інфляцію.

Рожкова зауважила, що підвищення облікової ставки до 7,5% у квітні було правильним рішенням.

«Ціни в Україні почали зростати хутчіше — у березні інфляція сягнула 8,5%. Інфляційні очікування завищені. І можуть ще більше погіршитися через пов’язану з пандемією невизначеність, яка ще триває», — зазначила вона.

Заступниця глави Нацбанку розповіла, що нині немає спільної позиції щодо подальшої траєкторії облікової ставки, проте не виключила ймовірності підвищення через, можливо, недооцінений інфляційний тиск.

Що таке облікова ставка?

Це основний інструмент, яким користується НБУ, щоб регулювати інфляцію. Облікова ставка впливає на вартість кредитів. Якщо відсоткову ставку знижують, вартість кредитів теж має зменшуватися.