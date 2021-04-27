У СБУ заявили, що запобігли масштабній кібератаці Росії на українські держоргани
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
У Службі безпеки повідомили, що запобігли масштабній кібератаці Росії на українські державні органи.
Про це пише пресслужба СБУ.
«Російські куратори діяли через завербованого українського хакера, який мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Ціллю атаки були центральні органи влади й органи місцевого самоврядування, а мета зловмисників — заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури», — пояснили там.
Слідство встановило, що росіяни діяли через мешканця Запоріжжя. Пропозицію про співробітництво той отримав через інтернет і погодився за певну винагороду.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили електронні носії зі шкідливими файлами з Росії, а також листування хакера з російськими кураторами. Йому вже повідомили про підозру в державній зраді.
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