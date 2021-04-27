Синоптики спрогнозували погоду на Великдень: дощі з грозами і до +23 °С

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В Україні на Великдень, який святкуватимуть цього року 2 травня, очікується тепла погода, проте подекуди дощитиме.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2 травня на Заході, Півночі та в Центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, веселі грози і розкішна температура повітря до +17...+23 °С», — написала вона.

За словами Діденко, у східних та південних областях очікується ясна, сонячна і тепла погода.

У Києві синоптик на Великдень прогнозує дощ, грозу і +18 °С.

Окрім цього, Діденко розповіла, що в середу, 28 квітня, в Україні потеплішає.

«Завтра вдень після ще досить холодної, із заморозками, ночі сонце підштовхне температуру повітря до +11...+15 °С. Хіба що на Сумщині буде холодніше, +8...+10 °С», — зазначила вона.

У Києві, за прогнозом синоптика, середа буде сонячною, з холодною ніччю, із заморозками та теплішим днем — до +13 °С.