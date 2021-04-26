Нігерійські винищувачі помилково атакували свої ж війська. ВПС перевіряють загибель 20 військових

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Винищувачі Військово-повітряних сил Нігерії в неділю, 25 квітня, помилково обстріляли власні війська в районі міста Майнок (штаті Борно).

Про це повідомляє видання Vanguard.

Винищувачі викликали на підмогу для відбиття атаки ісламських бойовиків «Боко харам» на армійську базу. Терористи атакували її на 15 вантажівках, переодягнувшись у форму урядових військ. Однак через неузгодженість або помилки, літаки завдали удару по підрозділу, який йшов на допомогу — загинули близько 20 військових.

За даними ЗМІ, бойовики спалили базу.

Пресслужба ВВС Нігерії заявила про перевірку повідомлення про удар і початок розслідування.