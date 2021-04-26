Bihus.Info: Нардеп Кива збрехав про участь у наукових конференціях і підробив довідки в дисертації

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УНІАН

Нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива вказав у своїй дисертації виступи на науково-практичних конференціях, у яких він насправді не брав участь.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Bihus.Info.

Зокрема, Кива посилається на участь у наукових конференціях Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) у 2018—2019 роках, а його виступи нібито були опубліковані в офіційних збірках за підсумками цих конференцій. Проаналізувавши ці збірки, журналісти виявили, що виступи Киви відсутні. Також інформацію про участь Киви спростували в МАУП.

Крім того, журналісти звернули увагу на плутанину у джерелах та використанні Кивою неіснуючих термінів. Журналісти намагалися отримати коментарі від наукових опонентів нардепа, які у підсумку одностайно схвалили його роботу, але ті відмовилися.

Журналісти також зʼясували, що Кива супроводжував свою роботу чотирма довідками. Одна з них — від Офісу генерального прокурора. У самому ОГПУ заявили, що не видавали такої довідки, проте на документі присутня печатка Офісу генпрокурора. Також довідки видавав комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та МАУП. Останню довідку видала організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». Журналісти виявили, що підпис керівника організації на цьому документі не співпадає з його підписом на інших документах. Після відповідного запиту журналістів на сайті Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де захищав дисертацію Кива, змінили набір документів, а вказану довідку «підписала» вже інша особа.