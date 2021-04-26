Вибух у багатоповерхівці на Позняках: про підозру повідомили пʼятьом службовцям «Київгазу»

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Пресслужба ДСНС України

У справі про вибух у житловому будинку на столичних Позняках у червні 2020 року повідомили про підозру першому заступнику голови правління «Київгаз» та ще чотирьом службовим особам підприємства (трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці).

Про це Київська міська прокуратура повідомила у Facebook.

Відповідно до висновку судової експертизи, службовці «Київгазу» під час перевірки лічильників газу у будинку допустили низку порушень під час встановлення байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

В результаті цих порушень і вибухнув газ. Внаслідок цього обвалився будинок і пʼятеро людей загинули. Крім того, через втрату житла мешканцям будинку завдали шкоди на загальну суму понад 53 млн грн.

Усіх пʼятьох посадовців «Київгазу» підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, що спричинило загибель людей — ч. 2 ст. 272 КК України.

Прокуратура буде просити суд, аби їх відправили під цілодобовий домашній арешт. Крім того, прокуратура працює над тим, аби повідомити про підозру ще одній людині, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.