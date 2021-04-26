Укргідрометцентр прогнозує «контрастний» останній тиждень квітня — від снігу до +20 °С

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Останній тиждень квітня буде контрастним — якщо у понеділок, 26 квітня, подекуди випав мокрий сніг, то вже в пʼятницю, 30 квітня, у деяких регіонах до +20 °С. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У найближчі дві доби, 27 та 28 квітня, у більшості областей вночі заморозки в повітрі 0...+3 °С, у південній частині нічна температура +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С. Вдень 27 та 28 квітня в Україні буде +7...+13 °С.

У четвер, 29 квітня, у більшості областей вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+4 °С, денна температура — +12...+18 °С.

У пʼятницю, 30 квітня, вдень на заході країни, у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі +5...+11 °С, вдень +14...+20 °С, в західних областях +11...+16 °С.

Загалом останній тиждень квітня буде без опадів (якщо не враховувати мокрий сніг у частині областей 26 квітня), лише на півдні вдень 29 квітня місцями і на заході країни очікуються короткочасні дощі.