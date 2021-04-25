У Німеччині «зелені» вперше стали лідерами передвиборчих опитувань

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Партія зелених у Німеччині вперше стала лідером передвиборчих перегонів і обійшла правлячий блок ХДС/ХСС.

Про це свідчить опитування дослідницького інституту Kantar, пише Інтерфакс.

Згідно з результатами опитування, на парламентських виборах «зелені» можуть розраховувати на 28% голосів, тоді як рейтинг блоку канцлера Ангели Меркель ХДС/ХСС знизився до 27%.

За соціал-демократів готові проголосувати 13% опитаних, за праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини» — 10%, а за ліберальну «Вільну демократичну партію» — 9%.

«Зелені» користуються популярністю у великих містах, зокрема Берліні та Гамбурзі. Їхній рейтинг зріс після висування на посаду канцлера Арміна Лашета від ХДС/ХСС.

Якщо «зелені» зможуть перемогти та сформувати коаліцію, тоді блок Меркель опиниться в опозиції, а кандидатка від «зелених» Анналена Бербок може стати наступним канцлером Німеччини.