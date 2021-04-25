Київське «Динамо» стало чемпіоном України з футболу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Фото з офіційного сайту ФК Динамо Київ
Київський клуб «Динамо» оформив дострокове чемпіонство в Українській прем’єр-лізі з футболу сезону 2020—2021 року.
У матчі 23 туру кияни впевнено перемогли «Інгулець» з рахунком 5:0. Голами відзначилися Артем Бєсєдін, Ілля Забарний, Денис Попов, а також двічі Віктор Циганков. Таким чином «Динамо» набрало 58 очок.
Водночас «Шахтар» знову їх втратив, програвши «Олександрії» з рахунком 2:0. Донеччани відстали від киян на 13 очок і вже не мають навіть теоретичних шансів їх наздогнати.
Востаннє «Динамо» ставало чемпіоном УПЛ у сезоні 2015—2016 року. Цьогорічний титул став для киян 16-м чемпіонством в історії незалежної України.
- У фіналі Кубка України з футболу зустрінуться «Динамо» з Києва та «Зоря» з Луганська. Поєдинок відбудеться 12 травня у Тернополі.