У Росії заявили про намір видати на Донбасі до кінця 2021 року майже пів мільйона своїх паспортів

Новини

Alexander Reka \ TASS via Getty Images

Росія хоче до кінця 2021 року вдвічі збільшити кількість мешканців Донбасу, які мають її паспорти — до одного мільйона людей.

Про це у коментарі ТАСС повідомив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і звʼязків зі співвітчизниками Віктор Водолацький.

«На сьогодні громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тисяч осіб. За прогнозами, які сьогодні існують, і з тих заяв, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 мільйона жителів Донбасу стануть громадянами РФ», — заявив Водолацький.

За його словами, за 2 роки їм вдалося налагодити взаємодію між міграційною службою РФ та відповідними «службами» псевдореспублік.

«На сьогодні всі бюрократичні барʼєри зняті, йде дуже активний процес отримання громадянства РФ», — додав депутат Держдуми.