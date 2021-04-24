У Росії заявили про намір видати на Донбасі до кінця 2021 року майже пів мільйона своїх паспортів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Alexander Reka \ TASS via Getty Images
Росія хоче до кінця 2021 року вдвічі збільшити кількість мешканців Донбасу, які мають її паспорти — до одного мільйона людей.
Про це у коментарі ТАСС повідомив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і звʼязків зі співвітчизниками Віктор Водолацький.
«На сьогодні громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тисяч осіб. За прогнозами, які сьогодні існують, і з тих заяв, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 мільйона жителів Донбасу стануть громадянами РФ», — заявив Водолацький.
За його словами, за 2 роки їм вдалося налагодити взаємодію між міграційною службою РФ та відповідними «службами» псевдореспублік.
«На сьогодні всі бюрократичні барʼєри зняті, йде дуже активний процес отримання громадянства РФ», — додав депутат Держдуми.
- 1 травня 2019 року Путін підписав указ, згідно з яким за спрощеною системою отримати громадянство країни-агресора зможуть додаткові категорії українців. Раніше, 24 квітня, Путін підписав указ, що спрощує видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу.
- Тоді Кабмін заявив, що Україна не визнає ці документи і закликає міжнародну спільноту наслідувати її приклад.