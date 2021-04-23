Bloomberg: Байден попередив Ердогана, що США визнають геноцид вірмен

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Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з головою Туреччини Реджепом Ердоганом попередив його, що має намір визнати геноцид вірмен турками у 1915 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

«Байден сказав Ердогану, що визнає вірменську різанину геноцидом», — сказав співрозмовник.

Американські і турецькі ЗМІ, а також Білий дім, повідомляли, що розмова президентів була про зміцнення відносин між Вашингтоном і Анкарою. Про визнання геноциду вони не згадували.

Джерела додали, що Байден міг зробити символічну заяву, не називаючи вбивства вірмен геноцидом «у трубку», як це робили інші президенти. Очікується, що Байден може сказати слово «геноцид» 24 квітня — в День жертв памʼяті вірмен, які у 1915 році зазнали депортацій та винищення на території Османської імперії.