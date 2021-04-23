Кіпр на два тижні вводить жорсткий локдаун

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Igor Starkov / Unsplash

На Кіпрі з 26 квітня по 9 травня буде діяти локдаун. Уряд вводить карантинні обмеження для стримування коронавірусу через стрімке зростання захворюваності.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

У локдаун буде діяти комендантська година з 21.00 до 05.00. Виняток тільки для лікарів і працівників критичної сфери. ТРЦ, школи, тренажерні зали, непродуктові магазини і розважальні заклади будуть закриті. Бари і ресторани зможуть працювати на доставку.

На віддалену роботу переведуть мінімум 20% працівників державних служб.

Для відвідування людних місць необхідно буде мати негативні ПЛР-тести, довідку про вакцинацію або підтвердження про те, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх трьох місяців.

Обмеження не будуть діяти тільки у великодню неділю. Однак, релігійні місця працюватимуть без присутності вірян.