Новини

Мінсоцполітики представило концепт майбутньої системи пенсійних накопичень

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

National Bank Of Ukraine / Flickr

Міністерство соціальної політики презентувало законопроєкти про введення в Україні загальнообовʼязкової накопичувальної пенсійної системи, допрацьовані редакції яких вже направлені у профільний комітет Верховної Ради.

Проєкти пропонують:

Міністр Марина Лазебна розраховує, що Верховна Рада розгляне питання системи пенсійних накопичень у першому читанні протягом найближчих двох місяців.