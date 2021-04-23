Мінсоцполітики представило концепт майбутньої системи пенсійних накопичень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Міністерство соціальної політики презентувало законопроєкти про введення в Україні загальнообовʼязкової накопичувальної пенсійної системи, допрацьовані редакції яких вже направлені у профільний комітет Верховної Ради.

Проєкти пропонують:

розширити систему пенсійних накопичень людей з незахищених категорій та зменшити гендерний розрив у розмірі пенсій, зокрема включити в систему людей, які доглядають за непрацездатними родичами або є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу тощо;

ввести систему без підвищення навантаження на бізнес і людей за рахунок зниження розміру єдиного внеску на соцстрахування та зменшення ставки податку з доходів фізосіб;

надати громадянам можливість управляти своїми пенсійними накопиченнями через «єдине вікно» з множинними точками доступу — обирати авторизований пенсійний фонд, змінювати його, отримувати інформацію про стан рахунку й операції, отримувати інформацію через додаток «Дія»;

дати право без будь-яких обмежень переводити свої накопичення з одного авторизованого субʼєкта в інший;

збір, зберігання і обробку даних про накопичення під повним контролем держави в Єдиному соцреєстрі в межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;

визначити основним видом виплат у системі накопичень довічну виплату в розмірі не менше одного прожиткового мінімуму, а також надати право громадянину самостійно вибирати вид виплати (довічна, одноразова, на певний термін) на суму, що перевищує необхідну для виплати довічної пенсії в розмірі прожиткового мінімуму;

дати право громадянам забрати, незалежно від віку, всі накопичення одноразово.

Міністр Марина Лазебна розраховує, що Верховна Рада розгляне питання системи пенсійних накопичень у першому читанні протягом найближчих двох місяців.

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