Авіакомпанія з ОАЕ сплатила за позовом прокуратури понад 3,7 мільйона гривень за незаконні польоти до Криму

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Авіакомпанія з Обʼєднаних Арабських Еміратів сплатила 3,7 мільйона гривень штрафів за незаконні польоти до окупованого Росією Криму.

Про це повідомляється на сторінці прокуратури Криму.

Повітряні судна цієї компанії літали до Сімферополя та над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху закріплена за Україною. «При цьому встановлені відповідно до законодавства України, норм ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) і правил Євроконтролю аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України авіакомпанія не сплатила», — зазначили у прокуратурі.

Під час розгляду позовної заяви авіакомпанія добровільно сплатила вказану заборгованість у повному обсязі. Наразі на розгляді Господарського суду Київської області перебувають ще 4 позовні заяви прокуратури Криму до іноземних авіакомпаній про стягнення заборгованості за надані аеронавігаційні послуги на загальну суму понад мільйон гривень.

Прокуратура ненаводить назву авіакомпанії, яка здійснювала польоти. У самій ОАЕ створені такі перевізники, як Air Arabia, Emirates Airline, Etihad Airways і Flydubai.