SpaceX запустила на МКС другий корабель Crew Dragon з астронавтами на борту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія SpaceX вдруге успішно запустила пілотований корабель Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію. До станції летять четверо астронавтів — Шейн Кімбро і Меган МакАртур від NASA, Акіхіко Хошіде від Японського агентства аерокосмічних досліджень і космонавт Європейського космічного агентства Томас Песке.
Місія Crew-2 стартувала з комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида і досягне МКС 24 квітня приблизно о 12:09 за Києвом, після чого корабель зістикується.
Корабель на орбіту вивела важка ракета-носій Falcon 9. Перший ступінь ракети вже успішно приземлився на платформу. Другий ступінь також відстикувався.
Команда проведе на станції близько пів року.
- Першу регулярну місію на МКС SpaceX відправила 16 листопада 2020 року. Тоді на МКС також полетіло четверо астронавтів. Їх завданням було вивчення впливу космічних умов на здоровʼя людини, вирощування редису і проведення експериментів для майбутнього позаземного видобутку корисних копалин.
- 5 квітня 2021 року на МКС провели перестиковку корабля SpaceX. Crew Dragon перелетів з одного порту на інший, щоб звільнити місце для Crew-2.