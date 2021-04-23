В Індії другий день поспіль фіксують найбільшу у світі кількість нових випадків коронавірусу

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В Індії за минулу добу виявили понад 332,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє BBC.

Таким чином в Індії другий день поспіль фіксують світовий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19. Напередодні в країні повідомили про 314,8 тис. випадків коронавірусу.

За останні 24 години в Індії зареєстрували 2,2 тис. смертей від наслідків зараження. Загальна кількість летальних випадків від початку спалаху COVID-19 зросла до 186,9 тис. Індія посідає друге місце у світі за загальною кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу протягом пандемії з 16,2 млн. На першому місці — США з 32,6 млн випадків.

Зростання числа випадків коронавірусу призвело до поглиблення кризи в галузі охорони здоровʼя, що охопила кілька штатів Індії. У пʼятницю премʼєр-міністр Нарендра Моді повинен зустрітися з першими міністрами найбільш постраждалих штатів і виробниками кисню.

Раніше Верховний суд Індії зобовʼязав федеральний уряд оприлюднити національний план зі збільшення поставок кисню, ліків і вакцин.