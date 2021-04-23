Апеляційний суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного

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Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному. Його підозрюють у замовленні замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це свідчать дані судового реєстру.

Апеляція скасувала ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 10 лютого 2021 року про арешт підозрюваного на два місяці (до 10 квітня).

Судді апеляційного суду пояснили, чому ухвалили таке рішення. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, розглядати клопотання про арешт треба за участю прокурора, підозрюваного, його захисника. Нескоромний наразі перебуває за кордоном, ймовірно, у Брюсселі. За відсутності підозрюваного це клопотання можна розглядати, якщо прокурор довів, що той перебуває у міжнародному розшуку.

Однак у цьому випадку СБУ (як орган досудового розслідування) надала недостатньо документів, які підтвердили, що Нескоромний перебуває у міжнародному розшуку. Зазначається, що Служба безпеки не зверталась до Інтерполу, аби отримати для суду підтвердження про те, що Нескоромний перебуває у міжнародному розшуку. З огляду на це апеляційний суд задовільнив клопотання адвокатів Нескоромного і скасував рішення про його арешт.