Учені: Радіація, яку отримали ліквідатори аварії на ЧАЕС, ніяк не вплинула на здоров’я їхніх дітей

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Учені встановили, що отримана ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції радіація майже не вплинула на їхні статеві клітини і, відповідно, не погіршила здоров’я їхніх дітей.

Результати відповідного дослідження опублікували в авторитетному журналі Science.

Дослідженням займалися вчені з України, Росії, Японії, Бразилії, США та Тайваню. Вони секвенували геноми 130 дітей, які були зачаті в період з 1987 до 2002 року, а також геноми їхніх батьків. Це були ліквідатори та люди, які проживали в 45-кілометровій зоні навколо ЧАЕС під час аварії. Також учені взяли попередні дані батьків стосовно того, яку саме дозу радіації вони отримали.

Під час дослідження вчені з’ясували, що мутації генів, які могли виникнути унаслідок радіаційного впливу, не передалися дітям «чорнобильців».

Це одне з найбільш масштабних досліджень у цьому напрямку. За словами вчених, його результати дозволять краще зрозуміти довгострокові наслідки радіаційного впливу на здоров’я людей, а особливо майбутніх поколінь дітей тих, хто був опромінений радіацією.