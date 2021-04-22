У Польщі та Мексиці виявили підроблену вакцину Pfizer від коронавірусу

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Leon Neal / Staff

Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила, що виявила підроблені версії своєї вакцини проти коронавірусу в Мексиці та Польщі.

Про це пише BBC.

Дози вилучили правоохоронці, а дослідження підтвердили, що вони є підробленими. У Мексиці у них були фальшиві етикетки, а в Польщі ця речовина виявилася засобом проти зморшок.

Близько 80 осіб у клініці в Мексиці отримали підроблену версію препарату, яка, як виявилося, була фізично нешкідливою, але не забезпечувала захисту від коронавірусу. Представник уряду Мексики Уго Лопес заявив, що підроблені вакцини були виявлені кіберполіцією після того, як їх продавали в соціальних мережах за ціною до $2,5 тис.

Польська влада заявила, що жодна з підроблених доз не була використана. Лев Кубяк, глава відділу глобальної безпеки Pfizer, сказав, що світовий попит на вакцину призводять до шахрайства.

Міністерство юстиції США повідомило, що йому відомо про підроблені вакцини, виявлені в Мексиці та Польщі, і що воно підтримуватиме місцеву владу і Pfizer «за потреби».