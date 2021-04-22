Добова захворюваність в Індії — найвища у світі. І там закінчується кисень

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В Індії зафіксували світовий «рекорд» за кількістю нових випадків коронавірусу.

Про це пише BBC.

За добу в країні зареєстрували понад 314,8 тис. нових випадків COVID-19. Це найбільший добовий приріст, який за час пандемії виявляли в будь-якій країні світу. Попереднім рекордом вважався показник в 297,4 тис. нових випадків за добу в січні в США.

Число смертей від коронавірусу в Індії за добу зросло на 2,1 тис. і досягло 184 тис. Загальна кількість виявлених випадків COVID-19 в Індії з початку пандемії зросла до 15,9 млн.

Повідомляється, що у великих містах біля переповнених лікарень збираються натовпи тих, хто потребує допомоги. Кілька людей померли в очікуванні кисню. Раніше суд вищої інстанції Делі наказав федеральному уряду забезпечити безпечне постачання кисню з заводів до лікарень по всій Індії. Уряд штату Делі знову звернувся до Верховного суду в четвер, коли дві лікарні міста повідомили, що у них залишилося кисню для пацієнтів «лише на кілька годин».

Суд зобовʼязав федеральний уряд, який розподіляє кисневі квоти між штатами, забезпечити безперебійну подачу в Делі.