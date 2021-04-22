WSJ: Байден може офіційно визнати геноцид вірмен

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Saeima / Flickr

Президент США Джо Байден може офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії у 1915 році.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, Байден може визнати геноцидом депортацію, голод і вбивства, вчинені турками-османами починаючи з 1915 року.

Очікуються, що заява прозвучить цієї суботи 24 квітня під час щорічного звернення президента у День вшанування пам’яті жертв геноциду вірмен.

При цьому джерела видання додають, що остаточне рішення ще не ухвалено і Байден може обмежитися лише символічним зверненням, як це робили інші президенти.

Газета зазначає, що визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Агентство Associated Press напередодні опублікувало заяву понад сотні конгресменів, в якій вони закликали Байдена визнати геноцид вірмен. У листі конгресмени нагадали, що ще у 2019 році Байден сказав, що США повинні «раз і назавжди» підтвердити існування геноциду вірмен.