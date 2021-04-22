«Антонов» віддав приміщення Вищому антикорупційному суду і зменшив свої борги вдвічі

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Гонтар Володимир / УНІАН

Державне підприємство «Антонов» передало Вищому антикорупційному суду приміщення, яке розташоване у Києві на проспекті Перемоги, 41.

Про це пише пресслужба «Укроборонпрому».

«Ця будівля ніколи не використовувалася у виробничих цілях і фактично була непрофільним активом для ДП «Антонов», що потребувало чималих коштів на її утримання. Завдяки рішенню уряду Вищий антикорупційний суд отримає необхідні приміщення, а авіапідприємство зменшить свої борги», — зазначив заступник генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами Мустафа Найєм.

Вартість приміщення становила 213 мільйонів гривень, тоді як борг «Антонова» перед державою — 424 мільйони. Завдяки цій передачі підприємство змогло реструктуризувати борг і скоротити його вдвічі.