У Міноборони розʼяснили закон про призов резервістів «в особливий період». Таран відповів на три основні питання

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Міністр оборони Андрій Таран, коментуючи призовний закон резервістів на військову службу «в особливий період», який підписав президент, заявив, що він приводить систему військового обліку до принципів держав-членів НАТО та забезпечує потреби держави у захисті.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Закон удосконалює організаційно-правові засади комплектування Збройних сил високопрофесійним особовим складом в мирний час і в особливий період виключно на добровільній основі.

Таран відповів на основні питання, повʼязані із законом:

Що планується зробити в найближчій перспективі?

Міноборони буде приводити нормативні акти у відповідність до вимог закону, вводячи новий вид служби (призовники з резервістів). Відомство продовжить організацію Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до адміністративно-територіальної реформи. Також буде вдосконалена робота Єдиного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів з урахуванням інтеграції з іншими держреєстрами і введенням цифрових послуг.

Чого чекати від впровадження нового виду військової служби?

Закон закладає фундамент для професіоналізації запасу ЗСУ за рахунок збільшення частки громадян, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. Очікується підвищення ефективності комплектування військових частин в особливий період за рахунок призову мотивованих і підготовлених резервістів.

Міністерство оборони зараз розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері соціального та правового захисту резервістів.

Які електронні послуги планується надавати?

На порталі «Дія» буде створено електронний центр комплектування («Е-ТЦК»), в якому військовозобовʼязані зможуть отримувати інформацію про них з реєстру. Також буде запущено проєкт електронної реєстрації — він дасть можливість зареєструвати онлайн місце проживання без відвідування державних органів та Територіальних центрів.

АрмияИнфо