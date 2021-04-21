У паризькому Діснейленді відкриють центр вакцинації від коронавірусу

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У паризькому парку розваг Діснейленд з 24 квітня запрацює центр вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє France 24.

Вакцинувати людей будуть за межами самого парку розваг, але на прилеглій території Діснейленду — у клубі Newport Bay Club, конференц-центрі поруч із готельним комплексом.

Центр підпорядковуватиметься місцевій владі та регіональній службі охорони здоровʼя. Він буде відкритий тільки у вихідні (інші пункти у країні не працюють у неділю). Центр планує вакцинувати не менше ніж тисячу людей на день.

Парк розваг, який є найбільшою туристичною памʼяткою Європи, закритий з 30 жовтня через карантин. Відкриття планували на 2 квітня, але через погіршення ситуації із COVID-19 його перенесли.