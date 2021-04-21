СБУ виявила розкрадання газу в «Донецькоблгазі». Збитки оцінюють у 650 мільйонів гривень

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Прес-служба Служби безпеки України

Служба безпеки України викрила розкрадання газу в «Донецькоблгазі». За попередніми даними, сума збитків може сягати 650 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Газ належав «Оператору газотранспортної системи України», а розкрадався через штучне створення виробничо-технологічних витрат. СБУ допускає, що газ також могли постачати на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Під час обшуків у підозрюваних спецслужба виявила документи про обсяги поставленого «Оператором газотранспортної системи України» природного газу, а також програмне забезпечення з обліком газу в «Донецькоблгазі», до якого незаконно втручалися.