СБУ виявила розкрадання газу в «Донецькоблгазі». Збитки оцінюють у 650 мільйонів гривень
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- Олег Панфілович
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Прес-служба Служби безпеки України
Служба безпеки України викрила розкрадання газу в «Донецькоблгазі». За попередніми даними, сума збитків може сягати 650 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Газ належав «Оператору газотранспортної системи України», а розкрадався через штучне створення виробничо-технологічних витрат. СБУ допускає, що газ також могли постачати на тимчасово окуповану територію Донецької області.
Під час обшуків у підозрюваних спецслужба виявила документи про обсяги поставленого «Оператором газотранспортної системи України» природного газу, а також програмне забезпечення з обліком газу в «Донецькоблгазі», до якого незаконно втручалися.
- 11 березня Рада національної безпеки і оборони доручила перевірити власників ПАТ «Донецькоблгаз». Підприємство можуть націоналізувати. Також СБУ почала розслідування щодо посадових осіб «Донецькоблгазу». Компанія на початку березня в період холодів самовільно відключила 59 котелень Донеччини від газопостачання.
- 19 березня суд заарештував акції «Донецькоблгазу». 14 квітня Національна комісія держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг анулювала ліцензію «Донецькоблгазу».