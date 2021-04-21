Королева Єлизавета II з нагоди дня народження подякувала світу за привітання та підтримку

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Facebook / The Royal Family

Королева Великої Британії Єлизавета II у середу, 21 квітня, з нагоди свого 95-річчя подякувала за привітання і підтримку родини через смерть чоловіка герцога Единбурзького.

Звернення вона оприлюднила у Facebook.

«З нагоди свого 95-річчя сьогодні я отримала безліч повідомлень з добрими побажаннями, які я дуже ціную. У той час, як наша сімʼя переживає період великої печалі, для всіх нас було розрадою бачити і чути данину поваги моєму чоловіку з боку людей зі Сполученого Королівства, Співдружності націй і зі всього світу. Моя сімʼя і я хотіли б подякувати вам за всю підтримку і доброту, надані нам в останні дні. Ми були глибоко зворушені і постійно нагадуємо про те, що Філіп зробив такий неймовірний вплив на незліченну кількість людей протягом всього свого життя», — написала королева.

Зазначимо, що королева відзначить день народження «приватно і стримано». З нею у Віндзорському палаці перебуває частина родини, а також близько 20 співробітників.

Публічних урочистостей не буде, оскільки королева продовжує дотримуватися двотижневого трауру (до пʼятниці 23 квітня) через смерть чоловіка.

Офіційний день народження королеви відзначають у червні парадом Trooping Of The Colour.

Королева стала найстаршим монархом у світі у 2015 році. Вона перебуває на престолі 69 років — з 1952 року. На випадок смерті королеви вже підготували фразу — «Лондонський міст рухнув» (London Bridge is Down). Це умовна назва плану траурних заходів, що містить дії уряду, англіканської церкви, поліції (зокрема лондонської), Збройних сил, засобів масової інформації, столичної адміністрації та транспорту.