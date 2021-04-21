Ще три команди залишили футбольну Суперлігу. Один з її засновників оголосив про «смерть» проєкту

Новини

Sitade / Getty Images

Футбольні клуби «Інтер», «Мілан» (Італія) і «Атлетіко» (Іспанія) оголосили про вихід з проєкту зі створення європейської Суперліги.

Про це повідомляється в заявах клубів.

«Ми завжди прагнемо подарувати уболівальникам найкращий футбольний досвід. Інновації і інклюзивність є частиною нашої ДНК з моменту заснування. Наша взаємодія з усіма зацікавленими сторонами для поліпшення футбольної індустрії ніколи не зміниться», — заявили в «Інтері».

Інша міланська команда заявила, що погодилася на участь у Суперлізі через необхідність покращити футбольні структури і створити найкращі змагання у світі.

«Проте, уболівальники по всьому світу чітко висловилися з приводу Суперліги, і «Мілан» повинен уважно ставитися до голосу тих, хто любить цей чудовий вид спорту», — заявили у клубі.

Іспанська команда пояснила своє рішення зміною обставин. «Для клубу дуже важлива гармонія між усіма групами, складовими сімʼї «червоно-білих», особливо нашими фанатами. Склад основної команди і тренер висловили задоволення рішенням клубу, оскільки вони розуміють, що спортивні якості повинні переважати над будь-якими іншими критеріями», — повідомили в «Атлетіко».

У звʼязку з цими подіями, один з ініціаторів створення «суперліги» президент італійського «Ювентуса» Андреа Аньєллі заявив, що проєкту більше не існує.