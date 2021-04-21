Штаб ООС: Бойовики «ДНР» відкликали гарантії безпеки на ремонтні роботи до кінця квітня

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Кримський Андрій / УНІАН

Бойовики на Донбасі відкликали гарантії безпеки ремонтним бригадам, які надали до кінця квітня. Це підриває проведення ремонту. Про це штаб ООС повідомив у Facebook.

15 березня через моніторингову місію ОБСЄ надійшла заява від бойовиків «ДНР» про те, що вони відкликають гарантії безпеки, які вони надали раніше на всі ремонтно-відновлювальні роботи до кінця квітня. Роботи були заплановані та погоджені усіма сторонами на території України, яка знаходиться під контролем уряду.

За оцінкою Спільного центру з контролю та координації такі дії окупантів мають спланований характер та, імовірно, будуть використані для «посилення» позиції бойовиків під час найближчих засідань підгрупи з безпекових питань Тристоронньої контактної групи.

У штабі наголошують, що така примітивна тактика вже стала візитівкою російських найманців.

Зазначимо, що Спільний центр з контролю та координації, зокрема, забезпечує проведення ремонту вздовж лінії розмежування. До центру звертаються підприємства та органи місцевої влади з проханням надати гарантії безпеки на час проведення ремонту. Так, наприклад, лагодять колії та споруди залізниці.