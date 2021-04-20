Ліцензію на роботу в Україні купили ще два казино — і заплатили за це майже 100 млн грн

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Державна казначейська служба отримала ще 95,4 мільйона гривень надходжень від оплат за ліцензію наземного та онлайн-казино. Про це Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомила у Facebook.

Компанія «Білліонаре казіно компані» сплатила за ліцензію 72 мільйони гривень. Заклад розташовуватиметься в готелі «ІнтерКонтиненталь — Київ», а за онлайн-казино компанія «Фавбет» заплатила 23,4 мільйона гривень.

У грудні 2020 року голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп «Слуги народу» Данило Гетманцев заявив, що Україна у 2021 році має отримати 7,5 мільярда гривень легальних доходів від грального бізнесу.

Загалом Комісія вже видала ліцензій на суму 419,4 мільйона гривень. Ліцензії на ведення грального бізнесу видаються строком на 5 років.