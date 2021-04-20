Партія Меркель затвердила кандидата на посаду канцлера Німеччини
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Christliches Medienmagazin
Правлячий у Німеччині блок Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) затвердив кандидатуру лідера обʼєднання, який поведе його на вибори восени цього року.
Про це пише Deutsche Welle.
Потенційним наступником Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини у разі перемоги стане 60-річний Армін Лашет. На екстреному засіданні більшість членів федерального правління ХДС проголосували за те, щоб кандидатом у канцлери став саме Лашет. Його кандидатуру підтримав 31 учасник таємного онлайн-голосування (77,5%). Решта голосів дісталися лідеру партії ХСС, премʼєр-міністру землі Баварія Маркусу Зедеру.
Зедер вже привітав колегу. «Я тримаю дане мною раніше слово», — сказав він і повідомив, що вже зателефонував Лашету із привітаннями.
- Нинішній канцлер Німеччини, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни понад 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу.
- Її наступницею була Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в лютому 2020 року повідомила, що відмовляється від посади голови ХДС і не буде висуватися кандидатом у канцлери. З того часу керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення виборчого зʼїзду.
- Парламентські вибори в Німеччині заплановані на 26 вересня.