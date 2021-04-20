У СІЗО помер чоловік, який влітку у потязі «Маріуполь — Київ» побив та намагався зґвалтувати жінку

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У СІЗО помер Віталій Рудзько, який влітку 2020 року у поїзді «Маріуполь — Київ» побив та намагався зґвалтувати Анастасію Лугову. Про це сама Лугова повідомила у Facebook.

«Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13 квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, в якому я жила ввесь цей час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити... Так от — цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи», — зазначила Лугова.

Причина смерті не називається.

Жінка наголосила, що і надалі буде відстоювати у суді свої права, тому що за цей інцидент має нести відповідальність не лише він — «у цій ситуації маємо ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна забезпечити безпеку пасажирів».

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що підозрюваний — уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження. У нападника вже були три судимості — за викрадення авто, хуліганство та крадіжку.

Рудзько Віталій Антон Геращенко / Facebook