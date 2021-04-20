«Слуга народу» вимагатиме від нардепа Шевченка пояснити мотиви його поїздки до Лукашенка

Новини

Кузьмін Олександр / УНІАН

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді вимагатиме пояснень від свого народного депутата Євгенія Шевченка з приводу його зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив глава партії Олександр Корнієнко.

Він підкреслив, що ні партія «Слуга народу», ні однойменна парламентська фракція, ні Міністерство закордонних справ, або Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі. Більш того, за словами Корнієнка, Шевченко не є членом парламентської делегації в Білорусі.

«Відповідно, всі зустрічі, які він проводить, або проводитиме, — це його особиста ініціатива. Він діє як приватна особа, а не представник держави», — зазначив Корнієнко.

Разом з тим глава партії підкреслив, що такі дії порушують порядок реалізації зовнішньої політики України і принцип узгодженості дій всіх гілок влади в міжнародних відносинах.