«Слуга народу» вимагатиме від нардепа Шевченка пояснити мотиви його поїздки до Лукашенка
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- Олег Панфілович
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді вимагатиме пояснень від свого народного депутата Євгенія Шевченка з приводу його зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив глава партії Олександр Корнієнко.
Він підкреслив, що ні партія «Слуга народу», ні однойменна парламентська фракція, ні Міністерство закордонних справ, або Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі. Більш того, за словами Корнієнка, Шевченко не є членом парламентської делегації в Білорусі.
«Відповідно, всі зустрічі, які він проводить, або проводитиме, — це його особиста ініціатива. Він діє як приватна особа, а не представник держави», — зазначив Корнієнко.
Разом з тим глава партії підкреслив, що такі дії порушують порядок реалізації зовнішньої політики України і принцип узгодженості дій всіх гілок влади в міжнародних відносинах.
- У вівторок стало відомо, що депутат фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Шевченко заявив Лукашенку, що давно мріяв з ним познайомитися. Лукашенко відповів, що йому приємно, що в Україні ще залишилися люди, які «поважають» Білорусь.