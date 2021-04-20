Суд заарештував ексміністра Захарченка через імпорт з Росії гранат, які застосовували на Майдані

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Малолєтка Євген / УНІАН

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та одного з його заступників у рамках кримінального провадження за фактами поставки гранат з Росії, які пізніше застосовувалися проти учасників Євромайдану.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно ексміністра та його заступника процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на заочне розслідування.

Слідство зʼясувало, що експосадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконне постачання в Україну 13,5 тисячі гранат російського виробництва. Захарченко та його заступник також організували безпідставне оформлення ввезених гранат, за які МВС сплатило 1,17 млн гривень митних платежів.

Зазначається, що ці гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не отримали дозволу Міністерства охорони здоров’я України на застосування до людей. 18 та 19 лютого 2014 року ці гранати застосовувалися до мітингувальників на Майдані незалежності. В результаті постраждали 86 осіб, одна з яких загинула.