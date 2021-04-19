Активіст Стерненко заявив, що поліція закрила справу про другий замах на нього

Новини

Barcroft Media / Contributor / Getty Images

Активіст Сергій Стерненко заявив, що поліція закрила кримінальне провадження щодо другого замаху на нього, який стався 1 травня 2018 року в Одесі.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні я дізнався, що поліція закрила кримінальне провадження щодо другого нападу на мене. Це справа про те, як вранці 1 травня 2018 мені стріляли в потилицю, і я зміг затримати свого нападника та передати його поліції», — написав він.

За його словами, поліція одразу ж викрала зі справи телефон виконавця Абзала Баймукашева, а після передачі справи до Служби безпеки України було встановлено, що до організації замаху причетний тодішній консультант Головного управління Нацполіції в області Руслан Форостяк.

«На його авто виконавець зі ще одним спільником [Костянтином] Карбенюком повинен був залишити місце злочину. За ці три роки спільника навіть не допитали. А Форостяк перевівся працювати в комунальне підприємство до [мера Одеси Геннадія] Труханова», — зазначив Стерненко.

Він уточнив, що суд не продовжив термін розслідування, оскільки слідчий «забув» вчасно звернутися до суду за продовженням термінів розслідування і не зміг пояснити, чому поліція не проводила ніяких слідчих дій. При цьому Стерненко додав, що дізнався про закриття справи, коли зайшов до реєстру судових рішень — виявилося, що суд не продовжив термін ще 11 листопада 2020 року.