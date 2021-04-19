Новим головою Компартії Куби став президент Мігель Діас-Канель

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Президент Куби Мігель Діас-Канель затверджений першим секретарем кубинської Комуністичної партії. Він замінив на цій посаді Рауля Кастро, який оголосив про відхід від управління країною.

Про це повідомляє AFP.

Рішення ухвалили на зʼїзді Компартії. Епоха правління братів Кастро офіційно завершилася. При цьому партійна та державна влада традиційно для Куби буде зосереджена в одних руках, однак вперше це буде не хтось з родини Кастро.

Діас-Канель з 2018 року обіймав посаду головнокомандувача Революційних збройних сил Куби, а в жовтні 2019 року став президентом. Також він обіймав посаду голови Державної ради Куби.

У 2018 році він почав реформи — ухвалили нову конституцію, відповідно до якої заснували посади президента і премʼєр-міністра, а також інститут губернаторства. Держконтроль над усім, утім, зберігся. Діас-Канель говорив, що є вірним послідовником ідей Кастро. Про це говорив і сам Рауль в останньому виступі на зʼїзді Компартії.

Як пише The Times, на справжні політичні зміни у країні чекати не варто. Діас-Канель буде враховувати консервативні погляди Збройних сил і сил безпеки.