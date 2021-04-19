СБУ: На Донбасі місцевий інтернет-провайдер незаконно використовував радіочастоти підрозділів ООС

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СБУ

Служба безпеки України заблокувала несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів Операції обʼєднаних сил, дислокованих у Луганській області. Цей частотний діапазон заборонений для використання цивільними.

Про це повідомили у спецслужбі.

«Зловмисники незаконно використовували радіоелектронне обладнання на радіочастотах, які належать Збройним силам України. Протиправні дії підозрюваних могли спричинити блокування і нестабільну роботу каналів керування військами», — повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, спеціальний радіочастотний ресурс нелегально використовував місцевий інтернет-провайдер. Підприємство не мало на це офіційного дозволу. Щоб приховати порушення, комерсанти незаконно здійснювали ретрансляцію на частотах, що належать військовим.

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування офісу провайдера і вилучили незаконне устаткування, технічну та іншу документацію. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.