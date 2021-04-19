СБУ: На Донбассе местный интернет-провайдер незаконно использовал радиочастоты подразделений ООС

Служба безопасности Украины заблокировала несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений Операции объединенных сил, дислоцирующихся в Луганской области. Этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими.

Об этом сообщили в спецслужбе.

«Злоумышленники незаконно использовали радиоэлектронное оборудование на радиочастотах, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокировке и нестабильной работе каналов управления войсками», — сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, специальный радиочастотный ресурс нелегально использовал местный интернет-провайдер. Предприятие не имело на это официального разрешения. Чтобы скрыть нарушение, коммерсанты незаконно осуществляли ретрансляцию на частотах, принадлежащих военным.

Правоохранители провели обыски по месту расположения офиса провайдера и изъяли незаконное оборудование, техническую и другую документацию. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.