СБУ: На Донбассе местный интернет-провайдер незаконно использовал радиочастоты подразделений ООС

Служба безопасности Украины заблокировала несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений Операции объединенных сил, дислоцирующихся в Луганской области. Этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими.
Об этом сообщили в спецслужбе.
«Злоумышленники незаконно использовали радиоэлектронное оборудование на радиочастотах, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокировке и нестабильной работе каналов управления войсками», — сообщили в СБУ.
По данным спецслужбы, специальный радиочастотный ресурс нелегально использовал местный интернет-провайдер. Предприятие не имело на это официального разрешения. Чтобы скрыть нарушение, коммерсанты незаконно осуществляли ретрансляцию на частотах, принадлежащих военным.
Правоохранители провели обыски по месту расположения офиса провайдера и изъяли незаконное оборудование, техническую и другую документацию. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
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