Фестиваль Atlas Weekend цьогоріч відбудеться без західних артистів

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Atlas Weekend / Facebook

Музичний фестиваль Atlas Weekend у 2021 році відбудеться без західних артистів, будуть вітчизняні та з СНД. Про це організатори заходу повідомили у Facebook.

«Уже зараз ми розуміємо, що більшість західних артистів не матимуть змоги цього року прилетіти в Україну у зв’язку з пандемією COVID-19 і різними карантинними обмеженнями в кожній із країн світу. Тому ми вимушені знову прийняти важке рішення і перенести фестиваль Atlas Weekend у тому форматі та з тим лайнапом, який ми планували у цьому році, на 2022 рік», — зазначили організатори.

Проте фестиваль у 2021 році відбудеться — 6—11 липня на ВДНГ, також додають один безкоштовний день. Наразі ведуть перемовини з українськими артистами та з СНД і розробляють план для безпечного заходу.

Усі придбані раніше квитки залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році, також їх можна обміняти та відвідати фестиваль цього року або повернути кошти. Деталі будуть оприлюднені найближчим часом.

Зазначимо, що цього року на фестивалі мали виступити такі західні артисти, як гурт Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J і репер Asap Rocky.