В Єгипті знову сталася аварія з потягом. Загинули понад 30 людей
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / tarek_sh2020
У Єгипті знову сталася аварія з потягом, в результаті якої загинули 32 людини.
Про це пише Al Arabiya.
Інцидент стався в мухафазі (губернаторстві) Ель-Калубія на півночі від Каїра — потяг зійшов з рейок. Поранення отримали 109 пасажирів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, машиніст, його помічник і ще вісім осіб заарештовані, а прокуратура країни почала розслідування.
- 26 березня в Єгипті зіткнулися два потяги. Повідомлялося, що в результаті цього загинули щонайменше 32 людини. Інцидент стався біля міста Сохаг. Пізніше дані уточнили, і кількість загиблих скоротили до 19 осіб.
- Єгипет має одну з найстаріших і найбільших залізничних мереж у Північній Африці, і аварії, що призводять до людських жертв, тут не рідкість.