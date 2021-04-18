У Росії заявили про наміри вийти з проєкту Міжнародної космічної станції з 2025 року

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NASA

Росія з 2025 року планує відмовитися від участі у проєкті Міжнародної космічної станції і створити власну орбітальну станцію.

Про це заявив віце-премʼєр Росії Юрій Борисов, якого цитує Интерфакс.

За його словами, Москва перед тим планує попередити своїх партнерів по МКС про вихід з проєкту.

Разом з тим, у пресслужбі «Роскосмосу» кажуть, що рішення про долю станції ще остаточно не прийнято. Це вирішать вже після 2024 року — тоді завершується термін експлуатації МКС. При ухваленні рішення будуть орієнтуватися на технічний стан модулів станції.

Раніше керівник польотів російського сегмента МКС Володимир Соловйов заявляв, що термін роботи станції можуть продовжити до 2030 року.