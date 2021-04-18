Ілон Маск за тиждень розбагатів майже на $13 млрд на рості акцій Tesla
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Maja Hitij / Staff
16 квітня індекс S&P 500 закрився на рекордно високому рівні — вже четвертий тиждень поспіль, примноживши статки більшості найбагатших людей світу. Однак найбільше розбагатіли засновник SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск і глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, які займали третє і друге місце відповідно у рейтингу найбагатших.
Про це пише Forbes.
Акції Tesla за п’ять днів торгів подорожчали на 9,3%, також значно зросли й акції LVMH — на 7,8%, досягнувши рекордного значення. Аналітик Canaccord Genuity Джед Дорсгаймер порівнює потенціал Tesla на ринку відновлюваної енергетики з домінуванням Apple у споживчій електроніці.
У вівторок, 13 квітня Маск за день став багатшим на $12,3 млрд, перемістившись на друге місце у списку найбагатших людей світу. Але вже через три дні Арно обігнав його, повернувши собі друге місце в рейтингу.
Зараз статки глави LVMH оцінюють у $181,7 млрд, а Маска — в $179,7 млрд. Обидва скоротили відрив від засновника Amazon Джеффа Безоса, який продовжує очолювати рейтинг найбагатших у світі зі статками у розмірі $197,8 млрд.
- Мільярдери, що входять до списку 25 найбагатших людей світу, за перші два місяці пандемії коронавірусу стали ще багатшими. За даними Forbes у травні 2020 року, сумарно вони заробили $255 млрд. Видання підкреслювало, що дані про мільярдерів різко контрастують з даними про безробіття у США.
- Bloomberg писав, що статки найбагатшої людини України, бізнесмена Ріната Ахметова, зменшилися на 80% за останні сім років. За версією Forbes, Ахметов з 2020 до 2021 року збільшив свої статки втричі.
- За рейтингом Forbes 100 найбагатших бізнесменів України у травні 2020 року, перші місця зайняли Ахметов, Пінчук і Порошенко.