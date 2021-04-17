Пентагон підтвердив справжність відео з НЛО. Його зняв екіпаж есмінця USS Russell

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Пентагон підтвердив справжність серії відео та зображень невизначених літаючих обʼєктів, знятих Військово-морськими силами США. Зокрема підтверджена автентичність відео з літаючим «трикутником».

8 квітня режисер-документаліст Джеремі Корбелл опублікував запис, на якому зафіксовано обʼєкт трикутної форми. Оператор знімає обʼєкт у режимі нічного бачення. На записі видно, як він під час польоту випромінює пульсуюче світло.

Корбелл стверджує, що обʼєкт був знятий екіпажем есмінця USS Russell біля узбережжя Сан-Дієго в липні 2019 року. Імовірно, НЛО перебувало на висоті близько 210 метрів.

Як пише CNN, представник Міністерства оборони США Сʼюзан Гоф підтвердила факт зйомки цього відео військовослужбовцями ВМС.

При цьому вона зазначила, що Пентагон відмовляється від публічного обговорення подробиць і можливих пояснень, щоб уникнути розкриття інформації, яка може бути корисною для ворогів США.

Крім цього, Гоф підтвердила справжність ще кількох відеозаписів і фото. Йдеться про записи винищувачів F-18, які переслідували три обʼєкти, що отримали назви «Сфера», «Жолудь» і «Металевий дирижабль», а також про випадок, коли екіпаж USS Omaha помітив сферичний апарат. НЛО впав у океан, але в районі падіння ніяких уламків не знайшли.

«Металевий дирижабль» Mystery Wire

«Сфера» Mystery Wire