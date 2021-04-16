Рауль Кастро залишив посаду глави Компартії Куби. Разом із братом вони керували країною понад 60 років

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Cubadebate / Flickr

Лідер Комуністичної партії Куби Рауль Кастро оголосив про відхід від управління країною.

Про це повідомляється на сайті партії.

Про своє рішення Кастро оголосив на восьмому зʼїзді Компартії. Він заявив, що «задоволений тим, що передає керівництво країною групі підготовлених керівників». Серед них — голова Ради міністрів Куби Мігель Діас Канель.

«Поки я живий, я буду готовий, стоячи на стремені, захищати батьківщину, революцію і соціалізм», — заявив в прощальному слові Кастро.

Рауль Кастро — молодший брат Фіделя Кастро, який очолив Кубу після революції 1959 року. Сам Рауль Кастро очолив країну у 2008 році. Його брат помер у 2016 році. Рауль Кастро обіймав посаду глави Державної ради до 2018 року, після чого його змінив Мігель Діас Канель.